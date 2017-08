Aan de dood van een man in Enschede woensdag is een conflict in een huis voorafgegaan. Dat blijkt uit politieonderzoek.

Woensdagavond kwamen agenten af op een melding over ruzie in een huis aan de Kremersmaten. Daar vonden ze een overleden man. Drie mannen die aanwezig waren zijn aangehouden voor betrokkenheid bij doodslag.

De identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld. De drie verdachten wonen in Enschede en Hengelo en zijn 18, 23 en 27 jaar oud.