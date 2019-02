In Rotterdam is vrijdag een man neergeschoten. Dat gebeurde in zijn woning aan de Boermarke toen hij de deur opendeed. Twee verdachten renden vervolgens weg. De politie is nog op zoek naar hen.

De neergeschoten man is zwaargewond, maar was wel aanspreekbaar voor het ambulancepersoneel. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Via Burgernet is het signalement van de verdachten verspreid.