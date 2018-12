De politie heeft op de Laakkade in Den Haag een man aangehouden in verband met een bedreiging. In de omgeving van de woning van de verdachte wordt zondagavond onderzoek gedaan.

Volgens regionale media had de man een handgranaat op zak die zich mogelijk nog in of bij de woning zou bevinden. Diverse woningen zouden zijn ontruimd, de omgeving is afgezet.