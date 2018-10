Man in been geschoten bij aanhouding

De politie heeft vrijdag op het station in Breukelen een man aangehouden die eerder een vrouw zou hebben bedreigd. Daarbij is de man in zijn been geschoten. Wegens het incident is het station afgesloten en is het treinverkeer stilgelegd.

De politie kreeg een melding dat de vrouw bij haar woning werd bedreigd door de man, mogelijk ging het om een conflict in de relationele sfeer. De agenten gingen op zoek naar de man en er werd ook een melding op Burgernet gedaan.

De man werd gevonden op het treinstation Breukelen. Bij zijn aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost en werd de man in zijn been geschoten. Een tas van de man, die op het perron ligt, wordt nog onderzocht.