De dode man die zaterdag in een woning in de Amsterdamse wijk Zeeburg is gevonden is „op niet-natuurlijke wijze overleden”, meldt de politie. Over de verdere oorzaak van zijn overlijden is nog niets bekend.

Het onderzoek gaat verder en op het lichaam van de overledene wordt sectie verricht. De politie denkt dat het zeker nog enkele dagen gaat duren voordat de definitieve doodsoorzaak is vast te stellen.