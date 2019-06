Man heeft kruisboog en oorlogswapens in huis

De politie heeft bij een 24-jarige man uit Klarenbeek (Gelderland) onder meer een kruisboog, een zwaard en munitie uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Hij is aangehouden op verdenking van het overtreden van de Wet wapens en munitie, meldde de politie zaterdag.

De politie ging vrijdag poolshoogte nemen bij de Klarenbeker, nadat een medebewoner had gemeld dat de 24-jarige man hem had bedreigd met een steekwapen. Die zei tegen de politie dat hij wapens in huis had. Hij deed vrijwillig afstand van een zwaard, meerdere messen, een kruisboog en enkele onklaar gemaakte antieke geweren.

Daarna vond de politie bij het onderzoeken van het pand onder meer een handgranaat, waarvan de pin verwijderd leek te zijn. Ook troffen de agenten munitie en een antitankwapen met springlading uit de Tweede Wereldoorlog aan. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst hebben het materiaal meegenomen om te vernietigen.

De man was door magneetvissen aan de oude wapens en munitie gekomen. De politie waarschuwt dat dit levensgevaarlijk is. De munitie kan exploderen bij het oppakken en het neerleggen of door de schok waarmee ze tegen de magneet aan wordt getrokken.