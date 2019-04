Man grijpt parkerende automobiliste bij keel

Een 20-jarige vrouw is in Steenbergen uit haar auto gesleurd door een man die zich ergerde aan haar parkeergedrag. De 56-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats zei bij zijn aanhouding dat hij zich al langere tijd ergert aan foutparkeerders in de straat.

Het slachtoffer was haar auto aan het parkeren in de Wouwsestraat voor een bezoekje aan een winkel, toen de verdachte haar bij de keel greep en de wagen uittrok. Agenten die gewaarschuwd waren, namen hem mee naar het politiebureau. De politie zoekt uit of en in hoeverre van foutparkeren sprake was, aldus een woordvoerster. De vrouw heeft aangifte gedaan.