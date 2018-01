Man gewond door vuurwapen in Capelle

Een man is gewond geraakt door een schot uit een vuurwapen in een woning in de Constantijn Huygensstraat in Capelle aan den IJssel. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden.

Agenten waren naar de woning gegaan nadat ze rond 03.15 uur in de nacht een melding hadden gekregen dat er was geschoten en dat twee personen waren gevlucht naar een andere woning in dezelfde straat. In de eerste woning troffen ze een gewonde man aan, in de andere woning de twee verdachten. Ook waren in de laatste woning vier kinderen aanwezig. Zij zijn opgevangen.