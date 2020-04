In Kerkrade is een man in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt toen hij tijdens een ruzie in zijn arm werd gestoken. Het incident vond plaats in een pand aan de Bleijerheiderstraat. Een verdachte is ter plekke aangehouden door de politie.

Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.