In het Brabantse Valkenswaard is een man door kogels gewond geraakt. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde aan de Feliciadal. De omgeving is afgezet en hulpdiensten zijn ter plaatse.

„Voorlopig nog veel vragen”, meldt de politie die mensen die iets gezien hebben oproept zich te melden. Op Burgernet is een signalement van de mogelijke daders verspreid. Ze zouden op een motor zijn gevlucht, waren donker gekleed en droegen een integraalhelm.