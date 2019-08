Een 23-jarige man uit Almere is zondagmorgen neergeschoten in de Dokkumlaan in zijn woonplaats en daardoor gewond geraakt. De politie meldt dat hij op straat stond toen hij onder vuur werd genomen. Meerdere kogels vlogen langs de man en kwamen terecht in een plantenbak en de deur van een huis.

De politie weet niet wie de inwoner van Almere onder vuur heeft genomen en zoekt getuigen. De gewonde man is naar het ziekenhuis vervoerd.