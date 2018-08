Man gewond door schietincident Enschede

Een veertigjarige man uit Almelo is gewond geraakt door „een schietincident” in de nacht van woensdag op donderdag in de Auskamplanden in Enschede. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Eind december 2016 was er ook een incident in de Auskamplanden. Naar de woning van een kopstuk van motorclub Satudarah in die buurt was een handgranaat gegooid die ontplofte. Niemand raakte gewond. Het prominente lid van Satudarah loofde een beloning van 10.000 euro uit voor een tip die naar de dader zou leiden.

De politie wilde niet zeggen of ze rekening houdt met een verband tussen de twee zaken. „We houden alle opties open”, aldus een woordvoerster.