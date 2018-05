Man gewond door ongeval na verkeersruzie A58

Een ruzie in het verkeer heeft een 58-jarige man in het ziekenhuis doen belanden. Hij kreeg het zaterdagavond op de A58 tussen Tilburg en Breda aan de stok met een andere automobilist.

De twee haalden elkaar volgens de politie telkens in. Het escaleerde toen de andere bestuurder onnodig op de rem ging, waardoor de camperbestuurder moest uitwijken. Hij raakte in een slip, ging met zijn camper over de vangrail heen en landde in de bosjes langs de snelweg.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de remmende bestuurder.