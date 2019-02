Tijdens werkzaamheden in een pand in Leiden is een binnenmuur ingestort. Een man die daar aan het werk was, werd geraakt door vallende brokstukken en liep zwaar letsel aan zijn onderbenen op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Bouw- en woningtoezicht onderzoekt of het pand aan de Oosterkerkstraat nog wel stabiel genoeg is. Het gaat om De Meelfabriek, een voormalig bedrijfspand waar woningen en winkels in komen.