Man gewond bij woningoverval in Rijnsburg

Een 35-jarige man is zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige woningoverval in Rijnsburg. De politie heeft zes verdachten opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid.

De politie kreeg rond 21.45 een melding dat bewoners van een huis aan de Rijnsburgerweg gewelddadig waren overvallen door een groep mannen. Na de overval ging de groep er met buit vandoor in een grijze BMW. Later in de nacht hielden agenten in Noordwijk bij de geparkeerde BMW drie verdachten aan. Even later konden nog drie verdachten in een woning worden opgepakt. In het huis vonden agenten verdovende middelen en vuurwapens.

De arrestanten zijn mannen uit Hillegom van 33 en 26 jaar, een 28-jarige uit Lisse, een 33-jarige man uit Oegstgeest, een 24-jarige man zonder vaste woonplaats en een vrouw van 24.

De 35-jarige bewoner moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen.