Man gewond bij schietpartij Schiedam

De politie is vrijdagavond druk geweest met een schietincident in Schiedam, waarbij veel agenten zijn ingezet. Twee mensen zijn uiteindelijk aangehouden.

Rond 21.15 uur kwam er een melding dat een man uit Krimpen aan den IJssel tegen zijn wil zou worden vastgehouden, ergens in de omgeving van Schiedam. Er startte meteen een zoekactie. Iets later werd gemeld dat er geschoten zou zijn in een huis aan de Rozenburgstraat in Schiedam. Daarbij zou een gewonde man uit het huis een auto in zijn gedragen, waarna die auto wegreed.

Agenten achtervolgden de auto, die naar het Vlietlandziekenhuis reed. In de auto zat een man met een schotwond en dat bleek de man naar wie de politie al eerder die avond had gezocht. Hij is alsnog naar het ziekenhuis gebracht. De 42-jarige bestuurder van de auto is aangehouden.

Intussen was in de woning aan de Rozenburgstraat een 52-jarige Schiedammer aangehouden. Ook is daar een vuurwapen gevonden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht.