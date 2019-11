De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in een woning aan de Vierde Rompert in Den Bosch een gewonde man aangetroffen. Volgens een politiewoordvoerder heeft de man een schotwond en is er een ambulance ter plaatse.

De politie kreeg rond 03.10 uur een melding van een schietincident. Wat er precies is voorgevallen, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk. „Het lijkt op een woningoverval, maar op dit moment weten we nog niets over de toedracht.”