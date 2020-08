Een nog onbekende man is dinsdagmiddag tegen 16.00 uur gewond geraakt bij een schietincident in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De schutter is voortvluchtig, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, kon een politiewoordvoerster niet zeggen.

De politie heeft de plek van het schietincident afgezet voor onderzoek.