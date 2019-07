Man gewond bij ontvoering in Beverwijk

Een man is zaterdagavond korte tijd ontvoerd in de buurt van de Melis Stokelaan in Beverwijk. Later werd hij gewond aangetroffen door de politie. De politie heeft drie mannen aangehouden.

De man werd rond 22.45 uur tegen zijn wil in meegenomen in een bestelbusje door de drie mannen. Toen dat gebeurde is mogelijk een schot gelost, maar dat wordt nader onderzocht. Nadat de politie melding kregen van het incident, gingen ze ter plaatse.

De politie trof de ontvoerde man gewond aan. Hoe ernstig hij gewond is geraakt, is niet bekend. Later vonden de agenten het busje met de drie mannen. Zij konden toen worden aangehouden.

Over de reden van de ontvoering en de identiteit van de daders en het slachtoffer is nog niets bekend. Mogelijk wordt daar zondag meer over naar buiten gebracht door de politie.