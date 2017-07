Man gewond bij aanvaring Amer

Op de rivier de Amer bij Drimmelen is een motorsloep overvaren door een speedboot. Aan boord van het motorjacht waren een man en een vrouw. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw bleef ongedeerd. De motorsloep is gezonken, aldus een woordvoerder van de politie.

De bestuurder van de speedboot is aangehouden en wordt verhoord. Uit een blaastest bleek dat hij geen alcohol had gedronken. Onderzocht wordt hoe hard hij voer.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Spijkerboor, een vaarweg tussen de Amer en de Merwede.