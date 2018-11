Een zware glasplaat is op station Oisterwijk bovenop het hoofd van een voorbijganger gevallen. Hij is gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Volgens een woordvoerder woog de plaat 91 kilo. „De man kon wel zelfstandig de ambulance in, dus in die zin lijkt het mee te vallen. Maar met hoofdletsel weet je het nooit.”

De plaat viel naar beneden tijdens werkzaamheden op het station in de Brabantse plaats. De Inspectie SZW is een onderzoek begonnen.