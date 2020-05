Man gepakt voor plaatsen verdacht pakket bij Joods restaurant

Een 46-jarige man is donderdag aangehouden op verdenking van het plaatsen van een verdacht pakket begin dit jaar bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam. Het pakketje bleek geen explosief te bevatten, maar de omgeving rond het restaurant aan de Amstelveenseweg was uren afgezet.

Vorige week werd een 31-jarige man gepakt voor vernieling en brandstichting van hetzelfde restaurant, dat al meerdere keren doelwit was van vandalistische acties en bedreigingen.

Het verdachte pakket werd op 15 januari gevonden. Omliggende woningen werden ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek.