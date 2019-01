Man gepakt voor liquidatiepoging

In Diemen is een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een poging tot liquidatie op de Moezelhavenweg in Amsterdam. Daar werd eind augustus vorig jaar een medewerker van een spyshop mishandeld met een geweer, nadat het vuurwapen waarschijnlijk niet was afgegaan. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

In verband met de mishandeling werden eerder al drie mensen opgepakt. Een van hen zit nog in voorarrest, de twee anderen bleken er niets mee te maken te hebben.

De man die dinsdag is aangehouden, zit vast en wordt vrijdag voorgeleid. De spyshop, die onder meer afluisterapparatuur verkocht, moest van de gemeente na het incident voor onbepaalde tijd dicht.