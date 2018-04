Man gepakt voor btw-fraude van 1,1 miljoen

Een 54-jarige man uit Amsterdam die dinsdag is opgepakt, wordt ervan verdacht voor ruim 1,1 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd. De man handelde volgens fiscale opsporingsdienst FIOD in gestolen goederen, zoals parfums, telefoonaccessoires en mobiele telefoons, en droeg waarschijnlijk geen btw af, terwijl hij zijn afnemers die btw wel in rekening bracht.

De Amsterdammer zou bedrijven hebben opgericht en katvangers hebben gebruikt om de bedrijven op hun naam te zetten. Via die bedrijven kwamen de gestolen spullen vermoedelijk onder de reguliere marktprijs op de markt. De geld- en goederenstroom tussen de bedrijven werd afgedekt met valse facturen, denkt de FIOD.

Twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam en Haarlem zijn in de zaak doorzocht. Daarbij zijn onder meer administratie, computers, geld en een auto in beslag genomen.