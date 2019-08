Man gepakt na aanbieden wapens via Facebook

Een 29-jarige man uit het Limburgse Hoensbroek is opgepakt, nadat hij via een groep op Facebook een assortiment wapens aanbood. In zijn woning werden een vuurwapen met honderden patronen, een aantal imitatiewapens, diverse boksbeugels, stiletto’s en werpmessen aangetroffen, meldt de politie vrijdag.

Het wapentuig was te zien op een foto die de man in de Facebookgroep had geplaatst. De politie vond bij de Hoensbroeker ook een gestolen fiets. Daarnaast wordt nog uitgezocht waar een in het huis aangetroffen buitenboordmotor vandaan komt.