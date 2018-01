Man gepakt met 1,5 miljoen cash in auto

Na een bezoekje aan Roermond is een Duitser net over de grens tegen de lamp gelopen. Bij zijn reservewiel had hij een pakje verstopt. Daarin zat, ontdekten agenten, maar liefst 1,5 miljoen euro contant, waaronder 2100 briefjes van 500 euro, aldus de Duitse politie maandag.

De man zei dat hij een uurtje in Limburg was geweest en dat hij op een parkeerplaats wat goud had verkocht. De politie was niet overtuigd en heeft het geld voorlopig in beslag genomen, zolang de herkomst niet zeker is. De man zelf mocht verder reizen.