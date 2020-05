Man geeft agent vuistslag in gezicht

Een 50-jarige man uit Leidschendam is in de nacht van zondag op maandag in Amsterdam opgepakt, nadat hij een agent een vuistslag in het gezicht had gegeven. De politieman liep daarbij lichte verwondingen op. Hij en zijn collega doen aangifte, meldt de politie.

De man was de bestuurder van een auto die door surveillerende agenten staande werd gehouden op de Jan Tooropstraat in Nieuw-West, omdat hij slingerend over de snelweg A10 reed. Na een blaastest escaleerde de situatie en scholden de automobilist, die geen identiteitsbewijs bij zich had, en zijn passagier de agenten uit. Daarbij sloeg de bestuurder een van de dienders in het gezicht. Die moesten vervolgens pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen.

Ook de passagier, een 36-jarige man uit Almere, is aangehouden. Hij verzette zich en werd door toegesnelde agenten opgepakt. Beide verdachten zitten nog vast.

Wie zich schuldig maakt aan geweld tegen hulpverleners kan rekenen op een hogere strafeis van het Openbaar Ministerie.