Man gearresteerd in Utrechts stadskantoor

De politie heeft dinsdagmiddag in het Stadskantoor in Utrecht een man aangehouden die zich verdacht gedroeg. De man had, met een zware tas en een kogelwerend vest, plaatsgenomen in een wachtruimte.

Volgens de politie is de aanhouding op een rustige manier verlopen. Bij de arrestatie waren meerdere agenten betrokken. Ze droegen daarbij kogelwerende vesten. Het gebouw zou niet ontruimd of afgesloten zijn geweest tijdens de arrestatie.

Een woordvoerder kon niet zeggen of er iets in de tas van de man is aangetroffen.