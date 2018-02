Man gaat met bijl tekeer bij transportbedrijf

Een man heeft vrijdagmorgen met een bijl vernielingen aangericht in een Rotterdams transportbedrijf. Hij liep de zaak binnen, kreeg ruzie met het personeel en ging vervolgens los met de bijl. Voordat hij op de vlucht sloeg, griste hij nog snel een handvol geld mee. Volgens de politie gaat het om een klein geldbedrag van tientallen euro’s. Niemand raakte gewond.

Het voorval vond rond 11.30 uur plaats in een bedrijf aan de Vierambachtsstraat. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de man er al vandoor gegaan. Hij had een auto klaar staan om mee weg te vluchten. De politie kan nog niets zeggen over de relatie tussen de verdachte en het personeel.