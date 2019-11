Man flink mishandeld in eigen huis bij overval

Een 36-jarige man is zaterdagavond mishandeld en vastgebonden in zijn eigen woning op de Saffraanstraat in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. De politie gaat uit van een woningoverval.

De daders waren twee mannen gekleed in een uniform van PostNL. Zij drongen ergens tussen half zeven en half acht de woning binnen. Zij hebben de bewoner flink mishandeld en bonden hem vast. Ook werd zijn huis overhoop gehaald. Daarna namen de overvallers de benen.

De bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie weet niet hoe ernstig hij eraan toe is. Ook is onbekend of de daders iets buit hebben gemaakt.