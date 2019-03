Man ervandoor met weggegooid vuurwapen

De politie in Rotterdam wilde vrijdag een auto controleren maar één van de inzittenden (een 24-jarige man) rende plotseling weg. Agenten zetten de achtervolging in en zagen dat de man op zijn vlucht wat spullen weggooide, waaronder een vuurwapen.

De man werd uiteindelijk aangehouden maar dat vuurwapen was nergens meer te vinden. Dankzij camerabeelden is de man die het had opgeraapt en ermee weg was gelopen, later gepakt. Zowel deze 26-jarige man zonder vast adres als de 24-jarige Rotterdammer zitten vast.