Man ernstig gewond door vuur bij schoolfeest

Een man is vrijdagavond zwaargewond geraakt tijdens een schoolfeestje in Alkmaar. Als hulpouder probeerde hij een vuur aan te wakkeren door er vloeistof in te gieten. Toen dit fout ging, liep hij zware brandwonden op. De traumahelikopter ging naar het incident, de man is in het ziekenhuis opgenomen.

Het incident gebeurde bij de Rudolf Steinerschool, een basisschool aan de Sperwerstraat. Lokale media melden dat er het Sint-Jansfeest werd gevierd, een feest rond de dag van de zonnewende. Daarbij worden spelletjes gespeeld en mogen kinderen over het Sint-Jansvuur springen.

Een woordvoerster van de brandweer zegt dat kinderen ooggetuige waren van het ongeluk.