Man ernstig gewond door ontploffen vuurwerk

Door een ongeval met zwaar vuurwerk is zaterdagavond in het Limburgse Born een man ernstig gewond geraakt. Volgens de politie vond er een explosie plaats. Verkenners van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD vonden zaterdagavond in een woning een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk waaronder cobra’s. Zij gaan zondag verder met het doorzoeken van de woning.

Hoeveel vuurwerk er precies in het pand is opgeslagen, is nog niet bekend. „Al het vuurwerk wordt door een gecertificeerde vervoerder veilig afgevoerd”, aldus de woordvoerster van de politie.

De explosie aan de Heierweg in het Limburgse dorp deed zich rond 18.30 uur voor. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar, aldus de politie. Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeval. Het drietal bevond zich in de woning. Maar wat ze daar deden en wat hun relatie met de gewonde is, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen.