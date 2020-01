Man ernstig gewond door ontploffen vuurwerk

Door een ongeval met vuurwerk is zaterdagavond in Born iemand ernstig gewond geraakt. De politie denkt dat het gaat om een explosie. Die deed zich rond 18.30 uur voor, vermoedelijk in een garage bij een woning aan de Heierweg in het Limburgse dorp. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

De politie heeft na de explosie twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeval. Het drietal bevond zich in de woning. Maar wat ze daar deden en wat hun relatie met de gewonde is, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen.

De politie vermoedt dat er nog meer vuurwerk in de woning ligt en stelt een onderzoek in. Verkenners van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD gaan het huis doorzoeken. De politie is met een aantal patrouilles ter plaatse, aldus de woordvoerster.