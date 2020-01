Door een ongeval met vuurwerk is zaterdagavond in Born iemand ernstig gewond geraakt. De politie denkt dat het gaat om een explosie. Die deed zich rond 18.30 uur voor, vermoedelijk in een garage bij een woning aan de Heierweg in het Limburgse dorp. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

De politie vermoedt dat er nog meer vuurwerk in de woning ligt en stelt een onderzoek in. Explosievenverkenners van de politie doorzoeken het huis. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.