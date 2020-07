In het Limburgse Venray is vrijdagavond laat een nog onbekende man ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de politie. Het slachtoffer werd na een worsteling op het Swingpad meerdere malen door een nog onbekende man met een mes gestoken.

De verdachte is te voet weggelopen in de richting van de Tangostraat en is nog voortvluchtig. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De aanleiding en exacte toedracht zijn nog niet bekend.