Man ‘ernstig’ gewond bij schietincident Amsterdamse Rivierenbuurt

Bij een schietincident in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt is dinsdagmiddag een man „ernstig gewond” geraakt, zo meldt de politie.

De schutter is voortvluchtig. De neergeschoten man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens diverse media is de neergeschoten man de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse wijk Holendrecht. Volgens de Amsterdamse krant Het Parool wordt Bigidagoe gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6.

Maar de politie doet over de identiteit van het slachtoffer geen mededelingen. „Ik heb publicaties daarover ook gezien. Die informatie wordt meegenomen in het onderzoek”, aldus een woordvoerder.

Het incident gebeurde tegen 16.00 uur. De politie zette de plek van het schietincident af voor onderzoek. Via Burgernet is een signalement verspreid van de mogelijke dader.