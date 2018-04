Man en vrouw zwaargewond door explosie op boot

Een man en een vrouw zijn zwaargewond geraakt door een gasexplosie aan boord van een motorboot bij het Friese Terherne. De man is er het ernstigst aan toe. Hij is in kritieke toestand naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht, meldt de brandweer. De vrouw liep ernstige brandwonden op en wordt behandeld in het Groningse Martini Ziekenhuis.

Door de kracht van de ontploffing werd de vrouw van boord geblazen. Omstanders haalden haar uit het water. De brandweer gaat ervan uit dat een gasfles is ontploft. Hoe dat kon gebeuren, is nog onbekend.