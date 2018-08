Man en vrouw vast voor reeks branden Brabant

Met de arrestatie van een dertigjarige man en een 29-jarige vrouw uit Waalwijk denkt de politie een reeks brandstichtingen te hebben opgehelderd. Vermoedelijk was sprake van gerichte acties. Het stel wordt ervan verdacht dat ze auto’s in brand hebben gestoken in Waalwijk, Kaatsheuvel en Oosterhout.

De man zou in juni van dit jaar ook een molotovcocktail tegen een woning in Oosterhout hebben gegooid. De autobranden werden gesticht sinds augustus vorig jaar. Het precieze aantal is niet duidelijk.

Vermoedelijk houden de brandstichtingen verband met conflicten in de persoonlijke sfeer. De politie denkt op dit moment niet aan criminele motieven. Maar wat precies de redenen zijn geweest, wordt nog onderzocht. Verder sluit de politie niet uit dat de man en vrouw, die elkaars partner zijn, mogelijk achter meer brandstichtingen of andere misdrijven zitten.