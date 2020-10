Man en vrouw uit Rotterdam vast voor fatale schietpartij

Voor de fatale schietpartij in het dorp Bolnes in de gemeente Ridderkerk heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het zijn een man van 33 en een 32-jarige vrouw uit Rotterdam. Twee mannen raakten zwaargewond toen de auto waarin ze zaten op een parkeerplaats aan de Vechtstraat onder vuur werd genomen. Een van de twee overleed korte tijd later aan zijn verwondingen, de ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De schietpartij was zaterdag omstreeks 15.15 uur De auto met de slachtoffers werd korte tijd later aangetroffen aan de Oostdijk in Rotterdam. „We denken dus dat de gewonde slachtoffers nog zijn gaan rijden, maar of dat ook echt zo is, moet uit politieonderzoek blijken.” De politie weet om wie het gaat, maar hun identiteit is nog niet bekendgemaakt.