Man en vrouw gepakt om drugshandel

In een lopend onderzoek naar handel in drugs heeft de politie woensdag twee verdachten aangehouden in Boxtel. Het gaat om een 28-jarige hoofdverdachte en een 66-jarige vrouw, beiden uit Boxtel.

Een arrestatieteam rekende het tweetal bij tijdens een inval in een woning in Noord-Brabantse gemeente. Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten en van een een opslagbox in Den Bosch, werden harddrugs, materialen voor hennepteelt, een stroomstootwapen en enkele duizenden euro’s aan contanten aangetroffen.

Ook werd een motor van de hoofdverdachte in beslag genomen.