Man en vrouw aangehouden om faillissementsfraude

De FIOD heeft in Hoogezand (Groningen) een 41-jarige man en een 29-jarige vrouw aangehouden die via een thuiszorgorganisatie vermoedelijk voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen declareerden in de thuiszorg. De thuiszorgorganisatie is sinds eind 2018 failliet. De valse facturen werden ingediend bij de gemeente en bij verschillende zorgverzekeraars.

Het geld zou van de bedrijfsrekening naar de privé-rekening van de vrouw zijn overgeboekt en werd voor een deel direct contant opgenomen, aldus de FIOD. De curator deed aangifte toen de failliete thuiszorgonderneming weigerde de administratie te verstrekken. Het aangehouden tweetal wordt verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.