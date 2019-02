Man en vrouw aangehouden na achtervolging

De politie heeft maandag in Waalwijk een 31-jarige man en een 30-jarige vrouw aangehouden na een wilde achtervolging. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost.

De auto werd bestuurd door de man, een Pool. In Kaatsheuvel negeerde hij een stopteken van de politie en raakte hij bijna een agent, waarna hij vluchtte. Daarbij reed hij bijna een politieauto aan.

Uiteindelijk verloor de man de macht over het stuur in Waalwijk. De vrouwelijke bijrijder kon daarna direct worden aangehouden. De man sloeg wederom op de vlucht, maar kon later gearresteerd worden.