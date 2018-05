In Westkapelle zijn een meisje van zestien en een 26-jarige man uit de Zeeuwse plaats opgepakt op verdenking van brandstichting. In januari en maart vlogen in Westkapelle en Domburg vijf auto’s in brand. Al meteen bleek dat in alle gevallen sprake was van brandstichting.

Onderzoek van de politie leidde tot de aanhouding van de twee verdachten, meldde de politie dinsdag. Het motief van het tweetal is nog niet bekend.