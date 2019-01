Man en meisje (17) schieten vanuit auto

Een 37-jarige man en een meisje van 17 uit Krommenie zijn aangehouden omdat ze vanuit een auto schoten hebben afgevuurd. Een getuige waarschuwde de politie maandagavond dat het tweetal aan het schieten was in de buurt van de Groen van Prinstererstraat in de Noord-Hollandse plaats. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

In een woning in de omgeving troffen agenten enige tijd later meerdere wapens en verdovende middelen aan. Die zijn in beslag genomen. De twee verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau.