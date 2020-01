Man en 4-jarige zoon overleden bij flatbrand Arnhem

Twee van de vier gezinsleden die gewond raakten bij een brand in een flat in Arnhem zijn aan hun verwondingen overleden. De slachtoffers zijn een man en zijn 4-jarige zoon, meldt de politie woensdagochtend. De moeder en een dochter raakten gewond, zij liggen in het ziekenhuis.

De vier stonden in de lift toen er brand uitbrak in de hal van de flat aan het Gelderseplein. Volgens de brandweer hebben zij via de liftkoker veel rook binnengekregen.

De brand zorgde voor veel rook in de flat, maar volgens de politie zijn er geen andere gewonden. Door de brand zijn het trappenhuis en de lift van de flat zwaar beschadigd. Meerdere bewoners zijn geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch is geschokt. „Wat vannacht in deze flat aan het Gelderseplein is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, de nabestaanden en al hun naasten”, twittert hij. De burgemeester leeft intens met hen mee, schrijft hij verder. „Mijn gedachten gaan ook uit naar hulpverleners die hebben getracht levens te redden.”