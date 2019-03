Man eist beelden van verwondingen in cel

Een man uit Oude Wetering wil van de politie beelden hebben die zijn gemaakt in de nacht dat hij zich in een cel in Deventer zo ernstig verwondde, dat hij hersenletsel opliep en blijvend gehandicapt raakte. Hij eiste dat in kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Volgens de man had de politie eerder moeten ingrijpen. Hij wil een schadevergoeding.

De partijen zijn het erover eens dat de man al snel na zijn opsluiting een verwarde indruk maakte, op de tast langs de wanden van zijn cel ging en uiteindelijk negen keer met zijn hoofd tegen de muur of de celdeur beukte, na een aanloop. Hij heeft enige tijd in coma gelegen.

De politie schakelde die nacht een psychiatrisch verpleegkundige, een psychiater en uiteindelijk een ambulance in. De rechtbank in Zwolle oordeelde eerder dat de politie niet onrechtmatig heeft gehandeld en niet anders had kunnen of moeten ingrijpen.

De man, die zelf niet in de rechtbank aanwezig was, wil de beelden gebruiken in de hogerberoepszaak die hij heeft aangespannen. Volgens de advocaat van de politie is er al een uitgebreide omschrijving van de opnames gegeven en kon de advocaat van de man de beelden bekijken.

De rechtbank zou volgens de advocaat van de politie bovendien niet bevoegd zijn, omdat de man niet tijdig tegen de weigering van de politie om de beelden te verstrekken in beroep is gegaan en die beslissing daarmee onherroepelijk is.

De man zat die nacht in de cel na een melding over huiselijk geweld.