Man dreigt zorgverzekeraar met granaat

De politie heeft een dertigjarige Bredanaar aangehouden die telefonisch had gedreigd een granaat in het kantoor van een zorgverzekeraar te gooien. De man was door het lint gegaan omdat een declaratie niet werd uitbetaald.

De aanhouding was vrijdagavond en de politie heeft meteen ook het huis van de man doorzocht. Er werd geen explosief gevonden.

De verdachte heeft de bedreiging bekend en zegt veel spijt te hebben. Hij noemt het onverantwoord en stom, vooral in deze tijd, zo laat de politie zaterdag weten.