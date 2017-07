Man dreigde woning en zichzelf op te blazen

Een 26-jarige man uit Stavenisse heeft zondagavond voor consternatie gezorgd in de Zeeuwse plaats. Hij dreigde zichzelf en zijn huis aan de Wilhelminastraat op te blazen. Hij had de gaskraan in zijn huis opengezet. Ook dreigde hij om met zijn luchtbuks naar mensen te schieten die te dicht bij de woning kwamen.

Hulpdiensten en een onderhandelaar moesten de politie assisteren. Een aantal omwonenden moest hun huis tijdelijk uit.

De verwarde man is uiteindelijk uit het huis gehaald en aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht voor lichamelijke en geestelijke hulp.