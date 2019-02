Man door DNA gepakt voor verkrachting in 2002

Een 57-jarige man is dinsdagochtend aangehouden voor een verkrachting in 2002. Dat meldt de politie. Hij is opgepakt na een DNA-match. Op 17 september 2002 werd een destijds 18-jarige vrouw verkracht na een aanrijding met de verdachte in het Limburgse Horst.

Haar auto raakte zodanig beschadigd dat zij niet meer verder kon. De man bood aan haar thuis te brengen en het slachtoffer stemde toe. De verdachte nam haar in plaats daarvan mee naar een bosgebied verderop, waar hij haar verkrachtte. Vervolgens ging hij ervandoor.

Op de plek waar de verkrachting plaatsvond zijn destijds DNA-sporen gevonden. Begin januari van dit jaar bleek dat het DNA van de verdachte matcht met het materiaal dat in 2002 werd aangetroffen. Zijn DNA was na een veroordeling voor vernieling in de landelijke databank terechtgekomen, waardoor er een match kon worden vastgesteld.